المركز الوطني للأرصاد ينبّه بهطول أمطار على منطقة عسير

تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال المع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 9 مساءً.

