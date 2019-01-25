200 مفقود على الأقل في انهيار سد جنوب شرقي البرازيل

سيل من الوحول باتجاه "برومادينهو" أدت لسقوط عدد من القتلى

بات نحو 200 شخص على الأقل في عداد المفقودين، بعد انهيار سد جنوب شرقي البرازيل قرب مدينة بيلو هوريزونتي، الجمعة، بحسب بيان لجهاز الإطفاء، حسب سكاي نيوز عربية.

وفي التفاصيل: سادت مخاوف من أن الكارثة التي تسبب بها سيل من الوحول باتجاه بلدة برومادينهو، أدت إلى سقوط عدد من القتلى؛ حيث صرح مسؤول في أجهزة الإطفاء لوكالة "فرانس برس" بأنه تم تلقي بلاغات حول "العديد" من الضحايا.

وقال جهاز الإطفاء في بيان: إنه يؤكد "فقدان نحو 200 شخص" بعد الانهيار.

وواجه عمال الإنقاذ صعوبة في دخول بلدة برومادينهو والمنطقة المحيطة بها؛ حيث عبر سيل الوحول طرقًا ومزارع وألحق أضرارًا بالعديد من المنازل ودمّر بعضها.

واستخدمت المروحيات في إنقاذ العديد من الأشخاص الذين علقوا وسط الوحول في أماكن مختلفة، بحسب البيان.

وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة البيئة البرازيلية تشكيل خلية أزمة لمواجهة الكارثة، مشيرة إلى أن "المهمة الأساسية للحكومة الفدرالية هي إنقاذ الضحايا وتقديم الدعم للمنطقة، وحماية خزانات المياه".

