"ابن فرحان" يستعرض مع مسؤول بالخارجية الألمانية تعزيز التعاون الثنائي

بحثا العلاقات الثنائية وأوجه التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، المدير العام للإدارة العامة للشؤون الثقافية والإعلام بوزارة الخارجية الألمانية الدكتور أندريس غورغن، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها وتعزيزها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور سعود بن صالح كاتب.

وزير الخارجية

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20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441 07:01 PM

بحثا العلاقات الثنائية وأوجه التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين

"ابن فرحان" يستعرض مع مسؤول بالخارجية الألمانية تعزيز التعاون الثنائي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، المدير العام للإدارة العامة للشؤون الثقافية والإعلام بوزارة الخارجية الألمانية الدكتور أندريس غورغن، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها وتعزيزها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور سعود بن صالح كاتب.

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