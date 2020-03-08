عندما اقترب "كورونا" من "ترامب" ونائبه .. الخطر على بُعد أمتار

"شلاب" تفاعل مع مصاب خلال مؤتمر سياسي صافح الرئيس بنهايته

كشف مسؤولون أميركيون، أمس السبت، أن فيروس "كورونا" المستجد كان على مقربة من الرئيس دونالد ترامب؛ ونائبه مايك بنس؛ قبل أيام، بعدما تأكّدت إصابة شخص حضر تجمعاً لكِبار الشخصيات السياسية المحافظة في الولايات المتحدة، بمن فيهم ترامب وبنس؛ بالفيروس.

ويعد "مؤتمر العمل السياسي المحافظ" من بين أكبر التجمعات السنوية للسياسيين المحافظين، إذ شارك الآلاف إلى جانب ترامب ونائبه في المؤتمر الذي جرى في 29 فبراير قرب واشنطن، بينهم عدد من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين في البيت الأبيض.

وقال اتحاد المحافظين الأميركيين، في بيان نقلته "سكاي نيوز عربية": "أجرى مستشفى في نيو جيرسي فحصاً للشخص، وأكّدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن النتيجة جاءت إيجابية"؛ ما يعني إصابته بالفيروس، وتم عزل المريض الذي يحظى برعاية طبية في نيو جيرسي.

وأضاف البيان أن "هذا الحاضر (المصاب) لم يحتك بالرئيس أو نائب الرئيس، ولم يحضر أي مناسبات في القاعة الرئيسة"، لكن رئيس اتحاد المحافظين الأميركيين مات شلاب؛ قال لصحيفة "واشنطن بوست" إنه تفاعل مع الشخص المصاب خلال المؤتمر.

وعلى الرغم من أن التسلسل الزمني للأحداث غير واضح، فقد صافح "شلاب"؛ ترامب؛ على المسرح في آخر أيام المؤتمر.

أما ترامب؛ فلدى سؤاله عن قلقه بشأن احتمال اقتراب الفيروس من البيت الأبيض، ردّ قائلاً: "لست قلقاً على الإطلاق"، وأضاف أن حملاته الانتخابية للفوز بولاية ثانية ستتواصل بغض النظر عن تفشي الفيروس.

وقال ترامب؛ للصحفيين لدى سؤاله بشأن إن كانت حملاته الانتخابية ستستمر: "سنقيم تجمعات رائعة ونقوم بعمل جيد".

وأصر الرئيس لدى زيارته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الجمعة، على أن خطر وجود عدد كبير من الأشخاص على مقربة منه ومن بعضهم بعضا "لا يقلقني إطلاقاً".

وحذّرت مراكز الوقاية في صفحتها على الإنترنت الناس من التجمع، وحضت المسنين خصوصاً على التزام منازلهم بأكبر قدر ممكن.

وأقام ترامب؛ تجمعات انتخابية يشارك فيها عادة كثير من المسنين بمعدل أكثر من تجمع في الأسبوع أخيراً، لكن موقعه الإلكتروني يشير حالياً إلى عدم وجود "أيّ مناسبات مقررة" دون توضيح سبب ذلك.

وتعرّض ترامب؛ لانتقادات شديدة لتعارض تصريحاته مع إرشادات الخبراء في إدارته بشأن الفيروس.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن مرض "كوفيد 19" الناجم عن الفيروس، ينتشر من خلال قطيرات سائلة صغيرة من أنف أو فم المصاب، ويعتقد أن فيروس "كورونا" المستجد قادر على البقاء على الأسطح من ساعات عدة حتى أيام عدة.