الأحد.. "صحة عسير" تطلق حملة الرش البؤري لـ79 قرية

تستهدف 1540 منزلًا لمدة 5 أيام عبر 23 فرقة و165 فردًا و36 مركبة

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، أن إدارة مكافحة نواقل المرض والأمراض المشتركة، تعتزم إطلاق حملة رش المنازل بالمبيد ذي الأثر الباقي "البؤري" يوم الأحد المقبل، في عدد من المواقع المستهدفة في المحافظات والمراكز والتي تشمل: (الفرشة، وظهران الجنوب (الغايل)، ومربة، والربوعة، وسريان، وذهب، والنجفة، والجهيفة).

وتستمر الحملة لمدة خمسة أيام وتغطي أكثر من 1540 منزلًا من خلال 23 فرقة للرش تضم أكثر من 165 فردًا من القوى العاملة، تم تزويدهم بـ36 مركبة تجوب حوالى 79 قرية.