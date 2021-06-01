"الرياضة" تُطلق برنامجاً تدريبياً للكوادر لاستضافة الوفود الشبابية بالمدينة

يشتمل على الأدوار القيادية في استقبال الوفود.. وإثراء تجربة الزائر

انطلقت البرامج التدريبية التي تُنفذها وزارة الرياضة في منطقة المدينة المنورة، وتستهدف تدريب الشباب والفتيات على المهارات الحياتية والمجتمعية، وتشمل عدداً من البرامج التدريبية المعدة لهذا الغرض.

وذكر مدير عام مكتب وزارة الرياضة بمنطقة المدينة المنورة إبراهيم بن مصباح عمار، أن البرنامج بدأ يوم أمس أولى ويستهدف تدريب 25 شاباً وفتاة ويستمر حتى يوم الخميس القادم.

وقال: يأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بتدريب الشباب وإعدادهم لاستضافة الوفود الشبابية ومساهمتها في توسيع قاعدة فن التعامل مع الوفود.

من جانبه، أفاد مدير النشاطات والهيئات الشبابية في المكتب عبدالعزيز السناني، أن البرنامج التدريبي يشتمل على موضوعات، الأدوار القيادية في استقبال الوفود، وإثراء تجربة الزائر، واجراءات استقبال الضيوف، وتطبيق عملي يُشرف عليه العديد من المدربين المتخصصين لتقديم البرنامج.