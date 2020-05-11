أمانة الجوف تتابع محطات الوقود للتأكد من عرض تشغيل الأسعار الجديدة

دعت إلى الإبلاغ عن المخالفين بالاتصال على الرقم "940"

أوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الجوف عبدالله الماجد أن الفرق الرقابية في أمانة الجوف تتابع تنفيذ توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية بإلزام تشغيل الشاشات الإلكترونية في مداخل محطات الوقود والتي تبين أسعار البنزين والديزل والكيروسين.

وأكد "الماجد" ضرورة أن تكون الأسعار فيها واضحة ومعلنة بالريال السعودي، شاملة ضريبة القيمة المضافة لكل نوع من أنواع الوقود المقدمة في المحطة، بالإضافة إلى متابعة توفر أجهزة الدفع الإلكتروني.

ودعا "الماجد" للإبلاغ عن محطات الوقود المتجاهلة لتركيب وتشغيل شاشات عرض الأسعار، من أجل الشفافية، وذلك بالاتصال على الرقم "940"، وفِي حال اختلاف الأسعار إبلاغ وزارة التجارة عن المخالفات عبر مركز بلاغات المستهلك (1900).

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11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 05:15 PM

دعت إلى الإبلاغ عن المخالفين بالاتصال على الرقم "940"

أمانة الجوف تتابع محطات الوقود للتأكد من عرض تشغيل الأسعار الجديدة

صحيفة سبق الإلكترونية

الجوف

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أوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الجوف عبدالله الماجد أن الفرق الرقابية في أمانة الجوف تتابع تنفيذ توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية بإلزام تشغيل الشاشات الإلكترونية في مداخل محطات الوقود والتي تبين أسعار البنزين والديزل والكيروسين.

وأكد "الماجد" ضرورة أن تكون الأسعار فيها واضحة ومعلنة بالريال السعودي، شاملة ضريبة القيمة المضافة لكل نوع من أنواع الوقود المقدمة في المحطة، بالإضافة إلى متابعة توفر أجهزة الدفع الإلكتروني.

ودعا "الماجد" للإبلاغ عن محطات الوقود المتجاهلة لتركيب وتشغيل شاشات عرض الأسعار، من أجل الشفافية، وذلك بالاتصال على الرقم "940"، وفِي حال اختلاف الأسعار إبلاغ وزارة التجارة عن المخالفات عبر مركز بلاغات المستهلك (1900).

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