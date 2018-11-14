"جزائية تبوك" تقترب من الفصل في قضية السطو على محل الذهب بضباء

الجلسة عُقدت بحضور المتهمين والمدعي العام ومحاميهم ووكيل الشهيد

علمت "سبق" أن المحكمة الجزائية بمنطقة تبوك نظرت اليوم الأربعاء خامس الجلسات التي ينظرها ثلاثة قضاة في محاكمة ستة متهمين بقتل رجل الأمن الشهيد الرقيب أول عطا الله الحويطي، في القضية المعروفة بـ"سطو محل الذهب" بمحافظة ضباء، والتي أصيب فيها مواطن ومقيم، ومن المنتظر أن يتم النطق في "الحكم الابتدائي" في الجلسة بعد القادمة.

وقال المصدر: عقدت الجلسة بحضور المتهمين والمدعي العام ومحاميهم ووكيل عن الشهيد الحويطي، فيما حضر المصابون، حيث أُعلن في الجلسة انتهاء تقدير الشجاج في الإصابات التي لحقت بهم إذ قدر إجمالي مبلغ التعويض بـ نصف مليون ريال، مبيناً بأنه تم تحديد الجلسة القادمة في شهر ربيع الثاني حيث تم تخصيصها لسماع الشهود.

وكان المدعي العام طالب في الجلسة الأولى بالحكم على المتهمين جميعاً بعقوبة تعزيرية مشددة، تزجرهم وتردع غيرهم (بحد الحرابة) لما أقدم عليه المذكورون وهم بكامل أهليتهم شرعاً من فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً ويعد ضرباً من الإفساد وانتهاكاً للدماء والأموال المعصومة على سبيل القهر والغلبة، ذلك لقاء قيامهم بالتخطيط وتنفيذ عملية السطو المسلح على محل الذهب وقتل رجل الأمن وسرقة الذهب.

وكان الرقيب أول عطاالله الحويطي" قد استُشهد -رحمه الله- متأثراً بإصابته بطلقات نارية عدة، بعد تصديه بكل شجاعة لعملية سطو مسلح على أحد محالِّ الذهب في محافظة ضباء التابعة لمنطقة تبوك، نفّذها جانٍ كان يرتدي زيّاً نسائيّاً حين قام بعملية السطو حاملاً سلاحاً ناريًّا، وحين كُشف أمره وتمّ إبلاغ الشرطة كان الشهيد قريباً من موقع الحادثة فوصل في وقت قصير جدًّا، وعند وصوله أطلق الجاني الرصاص عليه فأصابه في صدره.