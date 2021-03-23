الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

حالة تشمل ارتفاع الأمواج وشبه انعدام في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً متقدماً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وشبه انعدامٍ في مدى الرؤية على مدينة تبوك وجميع محافظات المنطقة وشرما بنيوم.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس

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23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442 12:06 PM

حالة تشمل ارتفاع الأمواج وشبه انعدام في مدى الرؤية

الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً متقدماً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وشبه انعدامٍ في مدى الرؤية على مدينة تبوك وجميع محافظات المنطقة وشرما بنيوم.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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