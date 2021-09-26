يطلق زوجته ويبرر: لا تستحم يوميًّا

محاولات للإصلاح والزوجة تشتكي

شهدت ولاية أتر برديش شمالي الهند، مؤخرًا، حادثة طلاق غريبة؛ حيث طلّق زوج زوجته، لعدم استحمامها بشكل يومي.

وحسب ما ذكره موقع قناة "نيوز 18" التلفزيونية الهندية؛ فقد تقدمت زوجة لهيئة حماية المرأة بشكوى، بعدما تطلقت من زوجها.

وحسب ما ذكرته الزوجة التي لم يكشف عن اسمها، فقد طلقها زوجها لأنها لم تكن تستحم يوميًّا.

وأشار مسؤول في هيئة حماية المرأة، إلى أن الزوجة أكدت أنها تريد العودة لزوجها، وتربية طفلهما البالغ من العمر عامًا واحدًا معًا.

ووفق ما نقله اليوم موقع "سكاي نيوز عربية"، تحاول الهيئة الإصلاح بين الزوجين، وخصوصًا أن سبب طلب الطلاق لا يندرج تحت أي فعل عنيف أو جريمة ضد المرأة.