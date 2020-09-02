"التجمع الصحي بالرياض" يفوز بالمركز الأول في برنامج إدارة الأزمات الإعلامية

نظمته جامعة الأميرة نورة بالتعاون مع الصحة القابضة

حققت إدارة التواصل المؤسسي فـي التجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض؛ المركز الأول في برنامج إدارة الأزمات الإعلامية على مستوى التجمعات الصحية وبعض المستشفيات في المملكة، الذي نظمته جامعة الأميرة نورة بالتعاون مع الصحة القابضة.

وأسفرت النتائج عن تتويج مدير إدارة التواصل المؤسسي بالتجمع الأول خالد العوفي كأفضل متدرب، بالإضافة إلى حصوله على أعلى درجة في الاختبار عن بعد.

يذكر أن "العوفي" يتمتع بخبرة إعلامية مميزة، وهو حاصل على شهادة بكالوريوس علاقات عامة وإعلام من جامعة الملك سعود، ودبلوم عال في الإعلام الصحي من جامعة الإمام محمد بن سعود، ودبلوم تنفيذي بمجال الجودة والتميز في الإعلام والاتصال المؤسسي وإدارته للأزمات.