تنفيذ تجربة مخيم مبيت مستدام لأول مرة في رالي داكار السعودية

ينتظر أن يكون مدعوماً بالكامل بالطاقة البديلة بحلول عام 2030

شهد رالي داكار السعودية 2021، تجربة مخيم مبيت مستدام، لأول مرة، حيث تم تشغيل الشاشة العملاقة، منطقة التوجيهات، مكتب مسؤولي السباق وغرفة الصحافة.

وأضاف حساب الرالي على تويتر: بحلول عام 2030، سيكون داكار مدعوماً بالكامل بالطاقة البديلة.

رالي داكار السعودية 2021

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12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442 01:39 PM

ينتظر أن يكون مدعوماً بالكامل بالطاقة البديلة بحلول عام 2030

تنفيذ تجربة مخيم مبيت مستدام لأول مرة في رالي داكار السعودية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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شهد رالي داكار السعودية 2021، تجربة مخيم مبيت مستدام، لأول مرة، حيث تم تشغيل الشاشة العملاقة، منطقة التوجيهات، مكتب مسؤولي السباق وغرفة الصحافة.

وأضاف حساب الرالي على تويتر: بحلول عام 2030، سيكون داكار مدعوماً بالكامل بالطاقة البديلة.

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رالي داكار السعودية 2021

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