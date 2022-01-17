الأهلي يدشن تدريباته تحضيراً للقاء ضمك في الدوري

الأسمري بدأ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي

فتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، اليوم الاثنين، ملف مواجهته أمام ضمك، الجمعة المقبل، في الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وعاود الأهلي تدريباته بعد الإجازة التي منحها الجهاز الفني للاعبين .



واجتمع مدرب الفريق الألباني "هاسي" مع اللاعبين شرح من خلاله البرنامج الإعدادي، في الوقت الذي أدت فيه القائمة الأساسية التي شاركت أمام الحزم "دورياً" تدريبات الاسترجاع اللياقي، وتقوية العضلات داخل صالة الحديد.



ودخل اللاعب علي الأسمري، المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي استعداداً للمشاركة في التدريبات الجماعية مع زملائه خلال الأيام المقبلة.