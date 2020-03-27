موريتانيا.. تعليق صلاة الجمعة في عموم البلاد

بسبب تطور الحالة الصحية وتفشي "كورونا"

علّقت وزارة الشؤون الإسلامية الموريتانية صلاة الجمعة في عموم البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن "القرار تم اتخاذه نظرًا لتطوّر الحالة الصحية الراهنة، وتفشي فيروس كورونا، واستجابة لرغبة جموع غفيرة من الأئمة والعلماء الذين استندوا في آرائهم إلى الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس".

ودعا البيان، المواطنين في موريتانيا، إلى القيام بالإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار هذا الوباء العالمي.