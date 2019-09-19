تثليث.. مواطن يعثر على سيارة مسروقة ويساهم في القبض على سارقها

لا زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات وظروف وتفاصيل القضية

تمكن مواطن بأحد المراكز بمحافظة تثليث من العثور على سيارة مواطن مسروقة من أمام منزله، وتسليم سارقها للجهات الأمنية وذلك في غضون عدة ساعات من السرقة.

حيث أكدت المصادر أنه تعرضت ظهر أمس مركبة من نوع شاص للسرقة، من أمام أحد المنازل بمركز المضة التابعة لمركز تثليث، وانتبه المواطن لصوت تشغيل سيارته بالخارج، وحين خروجه لمشاهدة مصدر الصوت لاحظ سرقة السيارة وهروب السارق بها، ليبلغ الجهات المعنية وحاول اللحاق بها ولم يستطع ليلجأ إلى إرسال صورة قديمة لسيارته عبر البرامج الذكية للمساعدة في العثور عليها ويتم تداول الإعلان بشكل واسع في المنطقة.



وبينت المصادر: لاحظ المواطن محمد سعود الحبابي المركبة شمال الحمضة بعد أن اطلع على إعلان صاحبها وعند محاولة استيقافها هرب سارقها باتجاه إحدى القرى، واستمر في متابعته حتى استوقفه بعد تعطل أحد الإطارات، وقبض عليه، وكان على تواصل مع الجهات الأمنية، التي قامت بتسليم المركبة والمتهم لشرطة المضة منشأ القضية، ولا زال التحقيق جارياً لمعرفة ملابسات القضية وتفاصيلها.

