"هلال الباحة" يحتفل باليوم العالمي للإسعافات الأولية بتنظيم عدد من الفعاليات

شملت محاضرات توعوية وإسعافية قُدمت لزوار المولات بمحافظات المنطقة

أقام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة احتفالاً باليوم العالمي للإسعافات الأولية بحضور مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة خالد بن محمد الغامدي وبمشاركة الاتصال المؤسسي وقسم التدريب وقسم التطوع، من خلال تنظيم عدد من الفعاليات.

وتفصيلاً، بدأت الفعاليات يوم السبت الماضي بمحاضرات توعوية وإسعافية، قُدمت لجميع الفئات العمرية لزوار المولات بمنطقة الباحة ومحافظاتها من محافظة العقيق ومحافظة بلجرشي.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد الزهراني إن تفعيل الاحتفال باليوم العالمي للإسعافات الأولية يأتي حرصاً من الهيئة على نشر رسالتها بأهمية الإسعافات الأولية، ونشر ثقافة التوعية الإسعافية، وأهمية حصول المجتمع على دورات برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية، والتسجيل بموقع تدريب هيئة الهلال الأحمر السعودي.

وأوضح "الزهراني" أن الاحتفالات اشتملت على تنظيم محاضرات توعوية بالمنطقة ومحافظاتها، كما أُقيمت بعض المحاضرات لعدد من منسوبي الجهات الحكومية كما تواصلت المحاضرات بإقامتها بـ24 مدرسة بمشاركة 1580 طالباً وطالبة.

وتابع "الزهراني": أُقيم أيضاً ركن الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، مع ذكر أبرز الحالات الحرجة، وكيفية التعامل معها للحد من مضاعفاتها، والتطبيق العملي على الدمى لبعض الحالات، والإجابة عن أسئلة الزوار، كما ضم ركناً لاستقبال الراغبين بالتطوع بالهيئة، والتسجيل ببرنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية، وركناً تعريفياً عن تطبيق أسعفني وتطبيق توكلنا الذي يخدم جميع أفراد المجتمع، خاصة من ذوي الإعاقة من فئة الصم والبكم لتقديم البلاغات؛ إذ بإمكانهم طلب الخدمة الإسعافية عن طريق التطبيق، وتحديد الموقع بدقة للحالة الإسعافية دون الحاجة للتواصل هاتفياً مع مركز عمليات الهلال الأحمر. ويتوافر التطبيق بعدد من اللغات المختلفة؛ ليسهل استخدامه من قِبل المواطنين والمقيمين على حد سواء.