كورونا في فلسطين: 503 إصابات جديدة و10 وفيات و1665 حالة تعافٍ

نسبة الشفاء بلغت 79.3% والإصابات النشطة 20%

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 10 حالات وفاة، و503 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و1665 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 79.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

فيروس كورونا الجديد

0

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442 04:29 PM

نسبة الشفاء بلغت 79.3% والإصابات النشطة 20%

كورونا في فلسطين: 503 إصابات جديدة و10 وفيات و1665 حالة تعافٍ

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 95

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 10 حالات وفاة، و503 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و1665 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 79.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020