وفيات "كورونا" في المملكة تتخطى الـ5 آلاف

بعد الإعلان عن تسجيل 24 حالة جديدة اليوم

تخطى عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجدّ، في المملكة خمسة آلاف وفاة، بعد نحو ثمانية أشهر على تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس، في تاريخ الثاني من شهر مارس الماضي من العام الميلادي الجاري، حيث سجلت المملكة، اليوم، 24 حالة وفاة جديدة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات جراء "كورونا" في المملكة حتى اليوم، 5018 حالة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.