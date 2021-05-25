"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على الباحة تستمر حتى 7 مساء

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها).‎