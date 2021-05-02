منافسة شرسة بين حمدالله والبريك والسومة .. لخطف جائزة أفضل لاعب في غرب القارة

الأبرز في صفوف النصر والهلال والأهلي و"خربين" ضمن القائمة

اختار الاتحاد الآسيوي مهاجم النصر عبد الرزاق حمدالله وهداف الأهلي عمر السومة ومدافع الهلال محمد البريك ضمن قائمة أهم اللاعبين الذين برزوا مع فرقهم في المسابقات الكروية المحلية في منطقة غرب آسيا خلال شهر إبريل الماضي.

ونجحت أربعة أندية عربية من منطقة غرب آسيا في التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021، وهي الهلال السعودي والشارقة الإماراتي والنصر السعودي والوحدة الإماراتي.

يُشار إلى أن الاتحاد الآسيوي يضع عدة معايير لاختيار اللاعب للفوز بجائزة الأفضل بالشهر في منطقة غرب آسيا أهمها دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف، ترتيب الفريق على صعيد المنافسة، بالإضافة إلى أهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية إن وجدت.

ويمكن للقراء المشاركة في التصويت للاعب الأفضل برأيهم، حيث يستمر التصويت لغاية يوم الجمعة 7 مايو الجاري.

وتم ترشيح ثمانية لاعبين للتنافس في استفتاء هذا الشهر، وهم: عبد الرزاق حمدالله (النصر)، محمد البريك (الهلال)، عمر السومة (الأهلي)، عمر خربين (الوحدة)، مايكل أولونغا (الدحيل)، أحمد زريق (الوحدات)، سانتي كازورلا (السد) خالد باوزير (الشارقة).