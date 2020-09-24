"كورونا" ينقل عدواه إلى 549 أردنيًا خلال 24 ساعة

إجمالي الإصابات بلغ 6.591

سجل الأردن 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 6.591 إصابة.

وبيّنت وزارة الصحة الأردنية اليوم (الخميس)، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 5 أردنيين قادمين من الخارج، و544 حالة محلية.

وأضافت الوزارة أنها سجلت حالة وفاة واحدة، لترتفع حالات الوفاة إلى 36 حالة.

وذكرت أنها سجلت 125 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 3.917 حالة.

فيروس كورونا الجديد

2

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442 08:32 PM

إجمالي الإصابات بلغ 6.591

"كورونا" ينقل عدواه إلى 549 أردنيًا خلال 24 ساعة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

عمّان

0 920

سجل الأردن 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 6.591 إصابة.

وبيّنت وزارة الصحة الأردنية اليوم (الخميس)، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 5 أردنيين قادمين من الخارج، و544 حالة محلية.

وأضافت الوزارة أنها سجلت حالة وفاة واحدة، لترتفع حالات الوفاة إلى 36 حالة.

وذكرت أنها سجلت 125 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 3.917 حالة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020