إغلاق قنصلية المملكة في قوانجو بسبب رأس السنة الصينية

دعت المواطنين إلى عدم التردد في الاتصال عند الحالات الطارئة

أعلنت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في قوانجو -جمهورية الصين الشعبية- بأنها ستغلق أبوابها اعتباراً من يوم الاثنين 4 فبراير 2019، وسوف تستأنف أعمالها يوم الاثنين 11 فبراير.

وأوضحت القنصلية عبر حسابها في "تويتر"، أن الإغلاق سيتم بمناسبة حلول السنة الصينية الجديدة واحتفالات الربيع؛ حيث تعتبر هاتان المناسبتان من الإجازات الرسمية في جمهورية الصين الشعبية، ودعت القنصلية كل المواطنين إلى عدم التردد في الاتصال بها في الحالات الطارئة على هاتف شؤون السعوديين رقم 8618998378131، المفتوح على مدار الـ24 ساعة.

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21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440 08:15 AM

دعت المواطنين إلى عدم التردد في الاتصال عند الحالات الطارئة

إغلاق قنصلية المملكة في قوانجو بسبب رأس السنة الصينية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في قوانجو -جمهورية الصين الشعبية- بأنها ستغلق أبوابها اعتباراً من يوم الاثنين 4 فبراير 2019، وسوف تستأنف أعمالها يوم الاثنين 11 فبراير.

وأوضحت القنصلية عبر حسابها في "تويتر"، أن الإغلاق سيتم بمناسبة حلول السنة الصينية الجديدة واحتفالات الربيع؛ حيث تعتبر هاتان المناسبتان من الإجازات الرسمية في جمهورية الصين الشعبية، ودعت القنصلية كل المواطنين إلى عدم التردد في الاتصال بها في الحالات الطارئة على هاتف شؤون السعوديين رقم 8618998378131، المفتوح على مدار الـ24 ساعة.

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