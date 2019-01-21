"حادث منتصف الليل" يصرع مواطناً بالباحة.. إنعاش حتى النفَس الأخير

انقلبت مركبته على طريق بإحدى القرى وأخرجه "المدني" وسلّمه لـ"الهلال"

لقي مواطن أربعيني مصرعه بعد منتصف ليلة أمس، نتيجة انحراف وانقلاب لمركبته في أحد الطرق بقرية بالخزمر بالباحة؛ حيث تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة بلاغاً عن حادث انقلاب في تمام الساعة (12:36) على الرقم الموحد (997).

وأوضح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أنه تم توجيه فرق إسعافية من الهلال الأحمر بالمندق للموقع، وعند وصول الفرقة اتضح وجود إصابة محتجزة بداخل المركبة.

وأضاف: "تم استخراج المصاب من قبل فرق الدفاع المدني وتسليمه لفرقة الهلال الأحمر وكان وضع إصابته خطيراً؛ حيث توقف القلب والتنفس، وتم التعامل مع الحالة إسعافياً بالموقع، وعمل (CPR) الإنعاش القلبي الرئوي له حتى وصولهم مستشفى المندق".

يُذكر أنه تمت مواصلة الإنعاش القلبي الرئوي داخل مستشفى المندق العام لحين إعلان وفاته.