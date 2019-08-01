"أمير عسير" يدشن مشروع خدمات التعاون الصحي بمشاركة 10 مستشفيات بالمنطقة

يتضمن تفعيل عدد 4 مراكز و6 مراكز خدمات لخدمة المراجعين

دشن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، مشروع خدمات التعاون الصحي الذي تم بين "صحة عسير" ممثلةً في عدد 10 مستشفيات بالمنطقة مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض في مستشفى أبها للولادة والأطفال.

وتضمّن المشروع تفعيل عدد 4 مراكز خدمات تعاون صحي في مستشفى عسير المركزي، ومستشفى أبها للولادة والأطفال، ومستشفى خميس مشيط العام، ومستشفى محايل العام؛ حيث تقدم هذه المراكز خدمات العيادات المتخصصة والشاملة، والزيارات التشخيصية للاستشارين، وبرنامج سحب الدم، والتعليم والتدريب، ومكاتب خدمات المرضى (جدولة المواعيد، إعادة صرف الأدوية، إصدار التقارير الطبية، صرف الأغذية البديلة، صرف اللوازم الطبية)، والطب الاتصالي (الدعم الفني، الرأي الطبي الثاني، العيادات المرئية، والعناية المركزة عن بُعد).

وتم تفعيل عدد 6 مكاتب خدمات المرضى بمستشفيات سراة عبيدة، وظهران الجنوب، وبللسمر، والنماص، ورجال ألمع، والمجاردة؛ حيث تقوم تلك المكاتب بتقديم خدمات تشمل (الرأي الطبي الثاني المحلي، العناية المركزة عن بعد، الأنشطة التعليمية عن بعد).

بدوره بيّن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري أن هذا المشروع كان قد تم البدء في تنفيذه بناء على توجيه أمير المنطقة الذي سعى إلى رفع كفاءة الخدمات الطبية بمستشفيات المنطقة، من خلال تفعيل هذا التعاون مع أحد أبرز مقدمي الخدمة وطنيًّا وإقليميًّا، إضافة إلى أن هذه الخدمات ستساهم في تخفيض التكاليف المادية والمعنوية التي قد يتحملها المريض وذووه.

وأوضح "عسيري" أن هذا التعاون الذي تم تدشينه اليوم كان مرحلة أولى من وثيقة التعاون بين الطرفين؛ حيث ستتضمن المرحلة الثانية تفعيل عدة خدمات متنوعة بإذن الله، تشمل عيادة تنظيم دقات القلب عن بعد، وكذلك تفعيل عيادة الإخصاب وأطفال الأنابيب والحمل الخطر عن طريق الطب الاتصالي بمستشفى أبها للولادة والأطفال.

وقدم شكره لأمير المنطقة على دعمه لتنفيذ هذا المشروع والذي سوف يسهم في تقديم خدمات نوعية مميزة للمستفيدين من الخدمات الصحية، ويسهل الاستفادة من خبرات الكوادر الطبية المميزة، كما قدّم شكره لفريق العمل بالمستشفى التخصصي على تعاونهم التام والعمل بروح الفريق الواحد.

جدير بالذكر أن المشروع قد تم تنفيذه من خلال منهجية إدارة المشاريع الاحترافية

‪) PMO)خلال 36 أسبوعًا منذ توجيه راعي المشروع سمو أمير المنطقة .

حضر التدشين مساعد المشرف العام التنفيذي بالمستشفى التخصصي الدكتور صالح المفدى، ونائب المدير الطبي بالمستشفى التخصصي الدكتور هشام العمران، ومساعد المدير العام للخدمات العلاجية بصحة عسير الدكتور عبدالله قداح، ومساعد المدير العام للشؤون الهندسية والإمداد المهندس إبراهيم هتيلة، ومدير مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور وليد السنافي.

من جانب ذي صلة استعرض أمير منطقة عسير معرض مستشفى أبها للولادة والأطفال المصاحب، الذي يحتوي على أبرز الإنجازات الجراحية التي أجريت في المستشفى والتي تتضمن عددًا من الجراحات الدقيقة والعمليات النوعية التي تم إجراؤها في قسم جراحة المسالك البولية وترميم وزراعة الحالب والإحليل بقيادة الدكتور سعيد معلوي الشهراني، وقسم جراحة الجنف وانحراف العمود الفقري والتشوهات العضمية بقيادة الدكتور مهدي القرني.

وشاهد أمير المنطقة أحد الأطفال الذي كان يعاني من انحراف حادّ بالعمود الفقري وبفضل الله وبعد إجراء عملية للطفل، تُعد من العمليات النوعية، أصبح الآن يتمتع بصحة جيدة، وقسم جراحة تشوهات مجرى التنفس بقيادة الدكتور حسين عتودي، كما استعرض عددًا من الإنجازات التي تم تحقيقها في قسم زراعة القوقعة بقيادة الدكتور يحيى الأحمري.