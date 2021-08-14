"الصحة": تسجيل 609 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1651 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 14 أغسطس 2021، تسجيل 609 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 537983 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1651 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 522009 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8399 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7575 والحالات الحرجة 1360 حالة.