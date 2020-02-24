"ساما" تصدر الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية في المملكة

انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي وسعياً منها لمواكبة آخر التطورات

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، صدورَ الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية في المملكة، وذلك استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن إصدار هذه الإرشادات والمعايير يأتي انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي، وسعياً منها لمواكبة آخر التطورات في القطاع المالي وقطاع تقنية المعلومات، إلى جانب تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030 من خلال تنمية الاقتصاد الرقمي.

وبينت "ساما"، أن الإرشادات والمعايير الإضافية تتضمن الحد الأدنى من المتطلبات التي ينبغي أن يحققها طلب الترخيص لإنشاء بنك رقمي في المملكة، وهي تأتي مكمّلة للإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية الصادرة عن المؤسسة والمنشورة على موقعها الإلكتروني.

وأكدت المؤسسة على ضرورة الحصول على الترخيص قبل مزاولة أي عمل مصرفي في المملكة، كما تُشجّع في الوقت ذاته الراغبين في تقديم طلبات التراخيص على التواصل معها في هذا الشأن، علماً أنه يمكن الاطلاع بشكل موسع على الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية في المملكة من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط :

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/BankingRulesAndRegulations.aspx .