السعودية تحقِّق المركز الـ7 عالميًّا في "أولمبياد الروبوت"

في أول مشاركة وبعد تنافس مع 423 فريقًا

حقَّق الفريق السعودي اليوم المركز السابع في الفئة المتقدمة على مستوى العالم في الأولمبياد العالمي للروبوت «WRO» في المجر، بمشاركة 74 دولة، وتنافُس أكثر من 423 فريقًا، التي عُقدت خلال الفترة 7 - 10 نوفمبر 2019.

وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قد هيَّأت ثمانية فرق في معسكر تأهيلي للمشاركة العالمية، بالشراكة مع وزارات التعليم والطاقة والصناعة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووحدة التحول الرقمي والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد وجمعية إنسان.

وتنافست الفرق في أربع فئات رئيسة، أولها الفئة العادية، وتتناول تطوير المهارات البرمجية لدى الطلاب، فيما أتاحت الفئة الثانية المتعلقة بكرة القدم للمتنافسين المنافسة بروبوتات تعمل بحساس الأشعة تحت الحمراء؛ لتتمكن من تحسس وجود الكرة أمامها.

فيما تضمنت الفئة الثالثة "المفتوحة" تحديًا مشتركًا في مجالات نوعية. وصُممت الفئة الرابعة الخاصة بالروبوتات المتقدمة لاختبار مهارات الهندسة والبرمجة للطلاب الكبار والأكثر خبرة إلى الحد الأقصى عن طريق تحدي "Tetras tack" في مجال المدن الذكية.