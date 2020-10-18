بعد التعادل أمام فولهام.. شيفيلد يونايتد يحصل على أول نقطة في البريميرليغ

حقّق كلٌّ من فولهام وشيفيلد يونايتد النقطة الأولى له في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم بتعادلهما 1-1 سويًّا، الأحد في المرحلة الخامسة من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم تقدم فولهام بهدف سجله أديمولا لوكمان في الدقيقة 77، وتعادل شيفيلد عن طريق بيلي شارب من ضربة جزاء في الدقيقة 85.

وحصد كلٌّ منهما نقطته الأولى في المسابقة بعدما خسر مبارياته الأربعة الأولى في المسابقة هذا الموسم.