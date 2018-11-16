وزير الإعلام اللبناني يرحّب بالإجراءات التي اتخذتها السعودية بشأن قضية "خاشقجي"

"الرياشي": التحقيقات والإجراءات القضائية تقفل الباب على المزايدات ومحاولات التسييس

رحّب وزير الإعلام اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي بالبيان الصادر عن النيابة العامة في المملكة العربية السعودية بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي.

وقال رياشي - وفق ما نقلته عنه الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية - إن "مسار التحقيقات والإجراءات القضائية في قضية جمال خاشقجي تسير في الاتجاه المطلوب والصحيح وتقفل الباب على المزايدات ومحاولات التسييس".