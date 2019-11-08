وحدة "ارتقاء" تنظم حلقات نقاش لأولياء أمور الطلاب بمدارس صامطة

تهدف إلى إشراك الأسرة وولي الأمر مع المدرسة في العملية التعليمية

انطلقت حلقات نقاش أولياء أمور الطلاب بمدارس مكتب تعليم صامطة، والتي تنظمها وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع "ارتقاء" بالمكتب.

وفي التفاصيل: أوضح مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي، أن هذه الحلقات تنطلق بتوجيه من المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، ومتابعة من المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ ياسر الدويري.

وأضاف"الصميلي" أن حلقات النقاش تهدف إلى إشراك الأسرة وولي الأمر مع المدرسة في العملية التعليمية؛ لما يحقق مصلحة الطالب العلمية وتثقيف وتوعية أولياء الأمور؛ مما ينعكس إيجابًا على مستوى الطالب، كما تسهم في خلق شراكات تعمل على الانعكاس الإيجابي لمستوى الطلاب العملي والثقافي، وتعرف ولي الأمر بالمدرسة ومنسوبيها وسير العمل بها، وتشركه في حل العديد من المشكلات السلوكية والتربوية وانخفاض مستوى الطلاب والمساعدة في حلها

ومن جهته بيّن رئيس الشؤون التعليمية بمكتب تعليم صامطة خالد بن عبدالله جعبور؛ أن انطلاق حلقات النقاش بتوجيه من مدير المكتب عبدالرزاق بن محمد الصميلي؛ من خلال تنفيذ 13 حلقة نقاش لأولياء أمور الطلاب في متوسطة وثانوية أبوحجر الأعلى، ومتوسطة وثانوية ديحمة، وابتدائية ومتوسطة ناصر خلوفة لتحفيظ القرآن الكريم، وابتدائية ومتوسطة مختارة، ومدارس رواد جازان الأهلية، وابتدائية ومتوسطة البيسري، وابتدائية عبدالله بن سلمة، وابتدائية سليم بن الحارث، وابتدائية الدغارير، ومجمع تحفيظ ديحمة التعليمي، ومجمع حنظلة التعليمي، وابتدائية أبوحجر الأسفل، ومتوسطة عبدالله بن سلمة.

وأضاف "جعبور" أن حلقات النقاش تستهدف أولياء الأمور؛ وذلك بما تتضمنه من محاور عدة، متمثلةً في مفهوم وأهمية الشراكة الفاعلة بين المدرسة والأسرة والفعاليات والبرامج التي يمكن أن يشارك فيها ولي الأمر.

وبدوره، قال رئيس وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع خالد الدغريري: إن حلقات النقاش تنفذ بالمدارس خلال الفترة من 07 /03 / 1441هـ إلى 04/04/ 1441هـ، ويأتي انطلاق حلقات النقاش بمتابعة من رئيس الشؤون التعليمية خالد بن عبدالله جعبور؛ حيث نفذت في الأسبوع الماضي ثلاث حلقات نقاش في متوسطة وثانوية أبوحجر الأعلى، ومتوسطة وثانوية ديحمة، وابتدائية ومتوسطة ناصر خلوفة لتحفيظ القرآن الكريم استهدفت 299 أسرة.