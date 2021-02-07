أكثر من 24 ألف مخالفة داخل الحرم المكي والمسجد النبوي

عدم ارتداء كمام ومخالفة التباعد الجسدي

كشف مدير الأمن العام الفريق الأول ركن خالد بن قرار الحربي عن مخالفة أكثر من 11 ألفًا لم يرتدوا الكمام و2752 مخالفًا للتباعد الجسدي.

جاء ذلك خلال ندوة جهود المملكة العربية السعودية في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة كورونا من خلال البث المباشر عن تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتأكد من تطبيقها داخل المسجد الحرام.

وأضاف الفريق الحربي أنه تمت مخالفة 8193 داخل المسجد النبوي لم يرتدوا الكمام و2519 لعدم تطبيق التباعد الجسدي.