بأمر الملك.. ترقية آل الحارث إلى رتبة لواء بشرطة عسير

صدر الأمر السامي الكريم بترقية العميد عبدالله بن منصور آل الحارث، نائب مدير شرطة منطقة عسير؛ إلى رتبة لواء.

وأعرب اللواء "آل الحارث" عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية، واعدًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

"سبق" تهنئ اللواء آل الحارث بمناسبة الترقية، سائلة المولى عز وجل له التوفيق والسداد، وأن تكون الترقية حافزاً لتقديم المزيد من الجهد والعطاء.