"السومة " يبدأ برنامجه العلاجي .. والأهلي يستأنف تدريباته تحضيرًا لمواجهة ضمك

قال النادي الأهلي إن الكابتن عمر السومة بدأ في تنفيذ برنامجه العلاجي إثر الإصابة التي تعرض لها أخيرًا في مباراة الفريق أمام الحزم ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك في عيادة النادي الطبية.

ميدانيًا عاود الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، بعد يوم راحة منحها الجهاز الفني للاعبين، استعدادًا لمواجهة "ضمك" الأربعاء المقبل ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حيث استهلت عناصر الفريق الحصة التدريبية بإجراء عددٍ من التدريبات اللياقية، قبل أن يؤدي اللاعبون مرانًا فنيًا متكاملاً من خلال تطبيق عددٍ من الجمل الفنية..

وقام اللاعبون بإشراف من مدرب الفريق هاسي، بإجراء تدريبات تكتيكية ركز فيها على سرعة نقل الكرة من لمسة واحدة وبناء الهجمة، مع تدريبات خاصة للمدافعين.



واختتم المدرب الحصة التدريبية بإجراء مناورة على منتصف الملعب، لتطبيق النهج الفني المطلوب تنفيذه خلال مواجهة الفريق المقبلة.