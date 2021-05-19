خروج مقيم من 3 سنوات ويريد العودة حاليًا.. هل يطبق عليه النظام الجديد؟ "الجوازات" تجيب

ردت المديرية العامة للجوازات على سؤال حول خروج مقيم ولم يعد منذ أكثر من ثلاث سنوات ويريد العودة حاليًا هل يطبق عليه النظام الجديد المنع النهائي من الدخول ولا يعامل بالنظام القديم المنع من ثلاث سنوات.

وأوضحت الجوازات أن التعليمات تنص على أن مَن خرج ولم يعد يُمنع الدخول لمدة ثلاث سنوات إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة.

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19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442 01:44 AM

خروج مقيم من 3 سنوات ويريد العودة حاليًا.. هل يطبق عليه النظام الجديد؟ "الجوازات" تجيب

هادي العصيمي

مكة المكرمة

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ردت المديرية العامة للجوازات على سؤال حول خروج مقيم ولم يعد منذ أكثر من ثلاث سنوات ويريد العودة حاليًا هل يطبق عليه النظام الجديد المنع النهائي من الدخول ولا يعامل بالنظام القديم المنع من ثلاث سنوات.

وأوضحت الجوازات أن التعليمات تنص على أن مَن خرج ولم يعد يُمنع الدخول لمدة ثلاث سنوات إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة.

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