ضرية.. أهالي مركز سلام يطالبون "النقل" بتوسعة وصيانة الطريق الوحيد لديهم

يبلغ طوله 40 كم.. ويربط بين بعض محافظات القصيم وعفيف والدوادمي

طالب أهالي مركز سلام التابع لمحافظة ضرية في منطقة القصيم وزارة النقل بتوسعة الطريق الذي يربط بلدتهم بمحافظة ضرية ومركز القرارة نظرًا لضيق مساراته، وخطورته على مستخدميه.

وتفصيلاً، قال المواطن "فواز غازي الروقي" إن سكان مركز سلام يعانون من خطورة الطريق الوحيد الواصل بينه وبين ضرية، وكذلك من سلام إلى مركز القرارة الذي يبلغ طوله قرابة 40كم، ويتردد عليه الأهالي وسكان القرى والتجمعات السكانية والمسافرون بشكل شبه كثيف.

وأضاف بأن الطريق يحتوي عن منعطفات خطرة، إضافة إلى ضيق مساراته لعدم عمل توسعة له منذ إنشائه قبل ما يقارب 40 سنة. مشيرًا إلى حوادث أليمة، تسببت بها منعطفات الطريق وضيقه في أوقات مختلفة؛ إذ إنه يربط بين بعض محافظات القصيم وعفيف والدوادمي.



وطالب "الروقي" وزارة النقل بمعالجة مشاكل هذا الطريق، وتوسعته حتى يؤدي الخدمة المنشودة منه بأمان على أرواح سالكيه.