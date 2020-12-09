فيديو رائع.. "شلال غيوم" يهبط على تلال في روسيا

خبراء: الظاهرة تتكرر لكن الشكل نادر الحدوث

تُمتعنا الطبيعة بمشاهد رائعة لا تستطيع معها إلا أن تتأمل وتسبح الخالق، ومنها مشهد سجّل فيه مواطنو مدينة نوفوروسيسك الروسية ظاهرة طبيعية نادرة في الجبال، حين تتدفق السحب الكثيفة هابطة التلال والمنحدرات كأنها شلال من الغيوم.

وتم التقاط هذه الظاهرة على ارتفاع 540 مترًا فوق سطح البحر، وكانت الغيوم تتبدد بينما يسحبها الهواء نحو خليج تسيميسكايا جنوبي روسيا.

وحسب خبراء الأرصاد الجوية؛ فإن هذه الظاهرة تحدث بسبب الحركة الشديدة للتيارات الهوائية وارتفاع رطوبة الهواء التي تشكل بخار الماء في فصل الشتاء، ويمكن ملاحظة السحب تحوم فوق الجبال، ولكن مثل هذا الشكل غير العادي نادر.