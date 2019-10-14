#هيئة_الاستثمار تسلّم 4 رخص استثمارية لشركات روسية

في التطوير العقاري والاستشارات الإدارية وتقنية المعلومات

قالت #هيئة_الاستثمار، اليوم، إنها سلّمت 4 رخص استثمارية لشركات روسية في أنشطة البناء والتطوير العقاري والاستشارات الإدارية وتقنية المعلومات.

تفصيلاً، سلّمت #هيئة_الاستثمار شركة "جيوبولسار م د م س" رخصة استثمارية في مجال الهندسة المعمارية، كما سلّمت رخصة استثمارية للشركة السعودية الروسية للاستشارات الإدارية، في نشاط الاستشارات الإدارية.

وسلّمت الهيئة أيضاً رخصة استثمارية في نشاط تقنية المعلومات والاتصالات لشركة بي جروب السعودية، كما سلّمت #هيئة_الاستثمار رخصة استثمارية لشركة كونتاكت السعودية للمقاولات في نشاط البناء والتطوير العقاري.

وشهد #المنتدى_السعودي_الروسي الذي انطلق اليوم، توقيع 17 مذكرة تفاهم بين جهات سعودية وروسية في مجالات الطاقة والتقنية والنقل.

ويناقش #المنتدى_السعودي_الروسي للرؤساء التنفيذيين، مستقبل الطاقة والحلول المقدمة لاستدامتها والاستثمارات القائمة والقادمة بين البلدين وفرص التعاون المشترك، إضافة إلى الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي العالمي.