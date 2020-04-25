كورونا.. ارتفاع حصيلة وفيات الفيروس في فرنسا إلى 22614 وفاة

سجلت 389 حالة وفاة جديدة أمس الجمعة مقابل 516 يوم الخميس

أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية أن عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفع بـ369 حالة، ليصل الإجمالي إلى 22614.

ووفق روسيا اليوم كانت وزارة الصحة سجلت 389 حالة وفاة جديدة أمس الجمعة، مقابل 516 يوم الخميس.

وتشير الأرقام المسجلة إلى انخفاض محسوس في عدد الوفيات مقارنة باليومين الماضيين، مع استمرار منحى انخفاض الإصابات.

وذكرت وكالة "رويترز" أن وفيات فيروس كورونا بأنحاء العالم تجاوزت 200 ألف شخص.