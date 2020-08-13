حالة تستمر حتى 8 مساءً.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

"الأرصاد": تُصحب برياح نشطة وتؤدي إلى تدنّ للرؤية وتشمل 5 محافظات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات: أبوعريش، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً بمشيئة الله .