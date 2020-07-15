الإمارات تسجِّل 375 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة وحيدة

بلغ إجمالي الحالات المسجلة 55.573 مصابًا و335 وفاة

سجَّلت الإمارات اليوم الثلاثاء 375 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ مجموع الحالات المصابة المسجلة فيها 55.573 حالة.

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات اليوم إلى وفاة شخص واحد من المصابين بالفيروس؛ ليبلغ عدد المتوفين 335 متوفَّى.