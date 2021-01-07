"إضاءات حول جهود المملكة في مواجهة كورونا".. أحدث كتاب يلخّص الجهود السعودية

تطرّق للسبل العلمية والعملية المتبعة في ذلك

صدر مؤخرًا للمهندس ياسر النازح كتاب "إضاءات حول جهود المملكة العربية السعودية في مواجهة أزمة كورونا".



ويتكوّن الكتاب من سبعة فصول تتحدث بشكلٍ عام عن أزمة كورونا عالميًّا، وكيف أن المملكة قامت بمواجهة هذه الأزمة بكل قوة؛ حيث حرص الكاتب على إبراز جهود المملكة مع التطرق للطرق العلمية والعملية المتبعة في ذلك.



وقال "النازح" في مقدمة الكتاب الذي خصّ به "سبق": "في أواخر العام 2019م شهد العالم انتشاراً مخيفاً لفيروس من الفيروسات الغامضة وهو فيروس كورونا المستجد، وقد تطور هذا الفيروس تطوراً كبيراً في فترة وجيزة حتى انتشر في كثير من دول العالم؛ ما جعل العالم يطلق صفارات الإنذار لمواجهة هذا الخطر المجهول".



وأضاف: "إن تاريخ الأوبئة مع البشرية تاريخ طويل، وهو أيضاً تاريخ مخيف؛ ما جعل العالم اليوم يقف على قدم وساق من أجل القضاء على فيروس كورونا والتخفيف من آثاره التي ألحقت الضرر بدول العالم كافة".



وأشار إلى أن الفيروس ترك على منطقتنا العربية آثاراً كبيرة فيها، وقد قامت المملكة العربية السعودية بجهود كبيرة من أجل القضاء على هذا الفيروس ومحاصرته.



وأكد أن تلك الجهود انطلقت من توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، بينما سطّر الشعب السعودي ملحمة كبيرة في التعاون مع الجهات المعنية من أجل مواجهة الوباء.



واختتم: يأتي كتابنا ليتناول إدارة الأزمات، والأزمات الصحية لاسيما فيروس كورونا، وجهود المملكة قيادةً وشعباً في مواجهته؛ وهي تجربة رائدة جديرة بالتعرف إلى ملامحها. ومؤلف الكتاب "یاسر النازح" حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، ويحضّر حالياً للماجستير في هندسة وإدارة الجودة، ولديه العديد من الدراسات والبحوث التي أجراها على المستوى العلمي في عدة تخصصات.