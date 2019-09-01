شاهد.. محافظ شقراء يدشن انطلاقة برنامج الطفولة المبكرة

لزيادة الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال وتحسين جودة التعليم

تصوير - عبدالله جلي: دشن محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، ظهر اليوم، مشروع الطفولة المبكرة بالابتدائية الثانية بشقراء، مشيداً بالجهود المبذولة في سبيل إنجاح البرنامج.

حضر التدشين مدير "تعليم شقراء" الدكتور خالد الشبانة، ومدير مرور شقراء العقيد عبدالرحمن العصيمي، ومدير مكتب المالية بشقراء المهندس علي السبيعي، ومدير مكتب الأوقاف والمساجد بشقراء الشيخ عبدالعزيز الراشد، ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح محمد الجوفان، ومدير التأهيل الشامل خالد السيحاني، وعدد من أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة ومنسوبي التعليم.

وقصّ محافظ شقراء شريط انطلاقة برنامج الطفولة المبكرة؛ معلناً تدشين المشروع في مدارس المحافظة، ومثمّناً لإدارة التعليم الاستعداد الأمثل لانطلاق مشروع الطفولة المبكرة، والتنظيم والتجهيز والإعداد الجيد لرفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.

ويهدف مشروع الطفولة المبكرة، إلى زيادة فرص الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال، وتحسين جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ورفع كفاءة الاستمرار الأمثل للفراغات والمساحات في المباني المدرسية للمرحلتين (رياض الأطفال، الابتدائية)، ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة لمنظومة التعليم، وتوسيع فرص الالتحاق جغرافياً لمرحلة رياض الأطفال؛ لتشمل جميع مناطق المملكة، وتطوير إطار عملي لتوفير التعليم لمرحلة الطفولة المبكرة في المملكة.