"بيل غيتس" ينصح الطلاب: هذه هي الطرق الفعالة للدراسة أثناء "عزل كورونا"

قال: لتحقيق الانضباط والمحافظة على تركيزهم وتحقيق أكبر فائدة من دروسهم

قدّم مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، للطلاب الذين يتلقون تعليمهم في منازلهم بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم، مجموعة من النصائح للمحافظة على تركيزهم وتحقيق أكبر فائدة من دروسهم.

وأوضح "بيل غيتس" من خلال منصة "كود بريك" التي تُعتبر أكبر فصل تفاعلي في العالم، أن على الطلاب الانضباط للتعلم من المنزل في فترة الإغلاق والحجر.

ونصح "غيتس" الطلاب بالتكيف مع الشكل الجديد للتعلم في المنزل؛ وذلك من خلال اتباع روتين يومي منتظم؛ وخصوصًا بالنسبة للطلاب الذين يتوجب عليهم مشاركة الكمبيوتر مع أفراد الأسرة في المنزل، حسبما نقل موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية.

وحث "غيتس" الطلاب -بحسب "سكاي نيوز عربية"- على استخدام الموارد المتاحة لهم للمساعدة في التعلم بالسرعة التي تناسبهم؛ سواء كانت دورات عبر الإنترنت، أو الاتصال بصديق للمساعدة في فهم المواد بشكل أفضل.

وأضاف "غيتس" أنه يمكن للطلاب قضاء بعض الوقت في الخارج إذا استطاعوا، وتابع قائلًا: "لا يزال يتعين عليك الخروج قليلًا إذا كان مسموحًا لك حتى لا تربك نفسك".

ورغم التحديات التي يفرضها تفشي فيروس كورونا؛ فقد أكد "غيتس" تفاؤله بقدرة العالم من خلال اتحاده في المعركة ضد الوباء على تجاوز هذه المرحلة؛ مضيفًا: "شهدنا تعاونًا دوليًّا كبيرًا، وهناك انتصار كبير سيأتي على أساس عمل علماء العالم معًا".