بالفيديو .. "آل الشيخ" للمعلمين والمعلمات: اللائحة عنصر أساس وسيتبعها أشياء إيجابية أكثر

حذّر من جهات مغرضة تحاول أن تفسر الإيجابي بالسلبي حول كل ما يتعلق بها

فيما حذر من جهات مغرضة خارجية أو من أشخاص قد يكونون مضللين أو استمعوا بطريقة خاطئة تحاول أن تفسر الإيجابي بالسلبي حول كل ما يتعلق بسلم الرواتب ولائحة الوظائف التعليمية الجديدة، شدد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في هذا الصدد قائلاً "إن أي معلومات سلبية حولها فثقوا بأنها غير صحيحة وأنها تأتي من مصادر غير موثوقة".

وأكد آل الشيخ أن هذا السلم واللائحة الجديدة هي عنصر أساس وإيجابي جدًا في تطوير العملية التعليمية بأنها محطة إيجابية وتطوير كبير جدًا وفيه إن شاء الله خير مبشرًا المعلمين والمعلمات بأشياء إيجابية أكثر خلال الأسابيع المقبلة، قاطعًا على نفسه عهدًا كوزير للتعليم ومسؤول أمام الله ثم ولاة الأمر بأنه ما يقوله حول اللائحة هو الصحيح.

وقال "آل الشيخ" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الخميس بمشاركة وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، ورئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، لعرض تفاصيل لائحة الوظائف التعليمية " "سيكون هنالك جهات لها أغراض تحاول أن تفسر الإيجابي بالسلبي وللأسف هناك جهات خارجية وهناك جهات مع الأسف قد يكونون مضللين – وهم قلة والحمد لله – أو استمعوا بطريقة خاطئة وواجبنا نحن كوزارة وهذا جزءٌ من واجبنا أننا نوضح وننشر اللائحة وننشر السلم ونوضح للجميع أنها محطة إيجابية وتطوير كبير جدًا وفيه إن شاء الله خير".

وأضاف: أنا الحمد لله مطمئن وواثق إن شاء الله وإذا كانت هناك أي معلومات سلبية فثقوا بأنها غير صحيحة وأنها تأتي من مصادر غير موثوقة، وقال "أنا وزير التعليم، أنا إن شاء الله سأكون مسؤولاً أمام الله ثم أمام ولاة الأمر في أن ما أقوله هو الصحيح لكم زملائي وزميلاتي من المعلمين والمعلمات إن هذه – اللائحة – هي عنصر أساس وجدًا إيجابي وسيتبعها إن شاء الله في الأسابيع القادمة أشياء إيجابية أكثر للمعلمين والمعلمات".

وخاطب وزير التعليم المعلمين والمعلمات: نحن نريد فقط أن يهتموا فقط بأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، نريد أن نطمئن جميع مواطني المملكة العربية السعودية، أولياء الأمور على أبنائهم وبناتهم، لأننا نحن مستخدمون من أجل خدمة الطلاب والطالبات، جميعنا في وزارة التعليم نحن مكلفون من ولاة الأمر بأن نكون خدّامًا لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات وأن نصل بهم إلى مستوى تنافسي في العالم وأن نؤهلهم لأن يكونوا مواطنين صالحين مخلصين لوطنهم وولاة أمرهم يتمثلون بقيم هذا الدين العظيم وهذا الوطن ويتميزون بالوسطية والاعتدال.