العثور على جثة طفل سقط في وادي الحائر قبل 10 أيام

بعد عمليات بحث مكثفة عنه

عُثر اليوم، على جثة الطفل الذي سقط في وادي الحائر بالرياض، قبل نحو 10 أيام.

وجاء العثور على الطفل بعد عمليات بحث مكثفة ومتواصلة قامت بها آليات وفرق الدفاع المدني وفريق إنجاد للبحث والإنقاذ، خلال الأسابيع الماضية.

وكانت "سبق" قد نشرت سقوط طفل يبلغ من العمر 7 سنوات في وادي الحائر بالقرب من مزاد تشاليح الحائر، أثناء تنزه ذويه بالقرب من الوادي، حيث سقط ابنهم، وحاول والده إنقاذه لكنه لم يستطع.

وفور تلقي فِرق الدفاع المدني بالرياض البلاغَ باشرت عمليات البحث عن الطفل، بمشاركة فريق إنجاد للبحث والإنقاذ.

وجاء العثور على الطفل بعد عمليات بحث مكثفة ومتواصلة قامت بها آليات وفرق الدفاع المدني وفريق إنجاد للبحث والإنقاذ، خلال الأسابيع الماضية، طبقاً لـ الاخبارية .