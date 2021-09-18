أمانة الشرقية تغلق 7 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفّذت أكثر من 2500 جولة رقابية خلال اليومين الماضيين

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين، 2564 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

وأسفرت الجولات عن إغلاق سبع منشآت مخالفة، وضبط 153 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا"، وكذلك المخالفات البلدية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.