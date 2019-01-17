"ترامب" لدول "الناتو": ادفعوا لنحميكم ولسنا حمقى لتستغلونا

أكد دعمه للحلف

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم (الخميس)، دعمه حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال "ترامب" في "البنتاغون" خلال كلمة حول إستراتيجية الدفاع الصاروخي الجديدة للولايات المتحدة: "سنكون مع الأطلسي مئة في المئة، ولكن كما قلت للدول أعضاء الحلف يتعين عليكم التحرك، وعليكم أن تدفعوا".

وخاطب الرئيس الأميركي الحضور، قائلاً: "لا يمكن أن نكون الأحمق الذي يستغله الآخرون، لا نريد أن نوصف بذلك. وأنا أقول لكم إنه وعلى مدى العديد من السنوات هم يقولون ذلك خلف ظهوركم".

وتأتي تصريحاته بعد تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" بأن "ترامب" تحدث العام الماضي مع مسؤولين كبار عن انسحاب الولايات المتحدة من الحلف العسكري.

وانتقد "ترامب" مرارًا أعضاء الحلف لعدم زيادتهم ميزانيات بلادهم الدفاعية.

وتركزت كلمة "ترامب" على التوسيع المزمع لقدرات الصواريخ الدفاعية الأميركية، التي ذكر أنها ستصد أية تهديدات جديدة، ومن بينها الصواريخ الأسرع من الصوت، التي طورتها روسيا، تشير أنه لا يمكن وقفها من أي صاروخ اعتراض.