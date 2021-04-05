"مشاط": بالإمكان لمن تجاوز 65 عامًا الحصول على تصاريح لأداء العمرة والصلاة

أكد أنه سيتم تحضير تطبيق "توكلنا" خلال الأيام المقبلة لاستقبال طلبات التصاريح

أوضح نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبد الفتاح مشاط حول قرار منح تصاريح العمرة والصلاة في الحرمين للمحصنين الذي تم إصداره في وقت سابق من اليوم الاثنين.. خلال حديثه لبرنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية" أنه سيتم تحضير تطبيق "توكلنا" خلال الأيام المقبلة لاستقبال طلبات تصاريح أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن من يرغب في أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان سيكون عليه تقديم طلب الحصول على تصريح عبر تطبيق "توكلنا" وليس "اعتمرنا".

وقال "مشاط": سيتم تقسيم تصاريح العمرة خلال شهر رمضان، منها المخصصة للأشخاص الذين يخططون لأداء العمرة أو الصلاة خلال الشهر الكريم ويرغبون في حجز ذلك بشكل مسبق عبر التطبيق، ومجموعة من التصاريح يتم إصدارها أسبوعيًا، بالإضافة إلى مجموعة من التصاريح اليومية، والتي قد تتوافر نتيجة لإلغاء بعض التصاريح التي تم حجزها مسبقًا.

وأبان أنه سيتاح للشخص الحصول على تصريح لأداء عمرة واحدة فقط خلال شهر رمضان، فيما سيكون بالإمكان أداء الصلاة في الحرمين عن طريق حجز عددٍ من الأيام خلال مرة واحدة في التطبيق.

وأضاف أن التصاريح لن تُمنح إلا للمحصنين، مؤكدًا أن المسنين فوق 65 عامًا ممن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، سيكون بإمكانهم الحصول على تصاريح لأداء العمرة والصلاة، وذلك من خلال الحصول على تصريح عبر تطبيق "توكلنا" أو "اعتمرنا".

وبشأن الطاقة الاستيعابية، قال مشاط إنها سترتفع بما يتناسب مع الطاقة التشغيلية داخل المسجد الحرام، كما أكد أنه سوف يتم تعزيز جهود تعقيم الحرمين لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال الشهر الكريم.