"البلدية" : استمرار منع تقديم الشيشة بجميع مناطق المملكة من 8 وحتى 28 شوال

بحسب البروتوكولات الخاصة بعمل المطاعم والمقاهي للمرحلة الثانية

عممت وزارة الشؤون البلدية والقروية على جميع فروعها وفقًا للبروتوكولات الخاصة بعمل المطاعم والمقاهي للمرحلة الثانية من ٨ شوال إلى ٢٨ شوال.

وبحسب البروتوكولات الخاصة بعمل المطاعم والمقاهي للمرحلة الثانية من ٨ شوال إلى ٢٨ شوال ١٤٤١ وفق تعميم وكيل الوزارة للشؤون البلدية تضمن استمرار منع تقديم المعسل والشيشة.