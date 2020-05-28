"البلدية" : استمرار منع تقديم الشيشة بجميع مناطق المملكة من 8 وحتى 28 شوال

بحسب البروتوكولات الخاصة بعمل المطاعم والمقاهي للمرحلة الثانية

عممت وزارة الشؤون البلدية والقروية على جميع فروعها وفقًا للبروتوكولات الخاصة بعمل المطاعم والمقاهي للمرحلة الثانية من ٨ شوال إلى ٢٨ شوال.

وبحسب البروتوكولات الخاصة بعمل المطاعم والمقاهي للمرحلة الثانية من ٨ شوال إلى ٢٨ شوال ١٤٤١ وفق تعميم وكيل الوزارة للشؤون البلدية تضمن استمرار منع تقديم المعسل والشيشة.

فيروس كورونا الجديد

10

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441 11:04 PM

بحسب البروتوكولات الخاصة بعمل المطاعم والمقاهي للمرحلة الثانية

"البلدية" : استمرار منع تقديم الشيشة بجميع مناطق المملكة من 8 وحتى 28 شوال

محمد المواسي

الرياض

4 1,999

عممت وزارة الشؤون البلدية والقروية على جميع فروعها وفقًا للبروتوكولات الخاصة بعمل المطاعم والمقاهي للمرحلة الثانية من ٨ شوال إلى ٢٨ شوال.

وبحسب البروتوكولات الخاصة بعمل المطاعم والمقاهي للمرحلة الثانية من ٨ شوال إلى ٢٨ شوال ١٤٤١ وفق تعميم وكيل الوزارة للشؤون البلدية تضمن استمرار منع تقديم المعسل والشيشة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020