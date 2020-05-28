"البلدية" : استمرار منع تقديم الشيشة بجميع مناطق المملكة من 8 وحتى 28 شوال

عممت وزارة الشؤون البلدية والقروية على جميع فروعها وفقًا للبروتوكولات الخاصة بعمل المطاعم والمقاهي للمرحلة الثانية من ٨ شوال إلى ٢٨ شوال.
وبحسب البروتوكولات الخاصة بعمل المطاعم والمقاهي للمرحلة الثانية من ٨ شوال إلى ٢٨ شوال ١٤٤١ وفق تعميم وكيل الوزارة للشؤون البلدية تضمن استمرار منع تقديم المعسل والشيشة.فيروس كورونا الجديد
بحسب البروتوكولات الخاصة بعمل المطاعم والمقاهي للمرحلة الثانية
عممت وزارة الشؤون البلدية والقروية على جميع فروعها وفقًا للبروتوكولات الخاصة بعمل المطاعم والمقاهي للمرحلة الثانية من ٨ شوال إلى ٢٨ شوال.
وبحسب البروتوكولات الخاصة بعمل المطاعم والمقاهي للمرحلة الثانية من ٨ شوال إلى ٢٨ شوال ١٤٤١ وفق تعميم وكيل الوزارة للشؤون البلدية تضمن استمرار منع تقديم المعسل والشيشة.