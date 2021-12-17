وصول الطائرتين الإغاثيتين الثالثة والرابعة لدعم الشعب الأفغاني

سيرّهما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

وصلت، اليوم، الطائرتان الإغاثيتان الثالثة والرابعة ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي؛ لدعم الشعب الأفغاني، سيّرهما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحملان على متنهما 65 طناً و 746 كيلوغراماً من المواد الغذائية والإيوائية للشعب الأفغاني الشقيق.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للعديد من الدول المحتاجة والمتضررة، التي امتدت إلى 77 دولة حول العالم.