وصول الطائرتين الإغاثيتين الثالثة والرابعة لدعم الشعب الأفغاني

سيرّهما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

وصلت، اليوم، الطائرتان الإغاثيتان الثالثة والرابعة ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي؛ لدعم الشعب الأفغاني، سيّرهما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحملان على متنهما 65 طناً و 746 كيلوغراماً من المواد الغذائية والإيوائية للشعب الأفغاني الشقيق.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للعديد من الدول المحتاجة والمتضررة، التي امتدت إلى 77 دولة حول العالم.

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17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443 04:15 PM

سيرّهما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

وصول الطائرتين الإغاثيتين الثالثة والرابعة لدعم الشعب الأفغاني

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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وصلت، اليوم، الطائرتان الإغاثيتان الثالثة والرابعة ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي؛ لدعم الشعب الأفغاني، سيّرهما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحملان على متنهما 65 طناً و 746 كيلوغراماً من المواد الغذائية والإيوائية للشعب الأفغاني الشقيق.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للعديد من الدول المحتاجة والمتضررة، التي امتدت إلى 77 دولة حول العالم.

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